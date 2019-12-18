В «Нафтогазе» не верят в подписание контракта на транзит до 1 января

Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил сомнение в подписании нового контракта с российской стороной на транзит голубого топлива до 1 января. Вероятность этого, по словам Коболева очень маленькая, вместе с тем, он выразил надежду, что новый договор всё же будет заключён.

Ранее глава украинской компании не исключал, что транзитный контракт не будет подписан до конца года, однако переговоры могут возобновиться весной. Коболев считает, что, если Вашингтон введет санкции против проекта «Северный поток -2», это увеличит шансы на заключение соглашения.

Очередные трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа потребителям в Европе дожны состояться завтра в Брюсселе, отмечает RT.

