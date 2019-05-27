В Раде оценили последствия дефолта на Украине

В случае, если власти Украины объявят дефолт, население страны обнищает и вряд ли сможет выжить. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Я думаю, что гривна будет за 200 [гривен за доллар], будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнём подниматься. Но кто выживет с этого нуля?», — цитирует Рабиновича Газета.ру.