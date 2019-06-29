В Раде назвали Климкина позором Украины

Депутат Верховной рады Николай Скорик заявил, что глава МИД Украины Павел Климкин является Украины, прежде всего дипведомства. Об этом парламентарий рассказал в в эфире NewsOne 28 июня.

Так депутат отреагировал на конфликт между Климкиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата [внешность], я считаю, это важно — это элита, скажем так, государственной службы, всегда была элитой государственной службы, во все времена», — цитируют Скорика «Известия».