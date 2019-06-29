Украина

В Раде назвали Климкина позором Украины

29 июня10:45

Депутат Верховной рады Николай Скорик заявил, что глава МИД Украины Павел Климкин является Украины, прежде всего дипведомства. Об этом парламентарий рассказал в в эфире NewsOne 28 июня.

Так депутат отреагировал на конфликт между Климкиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы. Для дипломата [внешность], я считаю, это важно — это элита, скажем так, государственной службы, всегда была элитой государственной службы, во все времена», — цитируют Скорика «Известия».

Леонид Кравчук обвинил Порошенко в противостоянии Рады с Зеленским

Напомним, речь идет о замечании Владимира Зеленского в адрес главы МИДа по поводу умолчания Климкина о ноте от России, в которой предлагаются возможности для Киева по освобождению моряков, арестованных в результате керченского инцидента. На критику за самоуправство глава дипведомства Украины заявил, что может принимать отдельные решения без согласования с президентом.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила готовность сформировать в новом созыве Верховной рады коалицию с партией сторонников Зеленского «Слуга народа». Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН выразилсомнение в заинтересованности Зеленского в таком альянсе.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Павел Климкин. Фото с сайта Sharij.net
ТЕГИ:Павел КлимкинУкраинаВерховная Рада