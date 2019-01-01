Экс-депутат Верховной рады: Зеленскому Тимошенко не нужна

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», выразила готовность сформировать в новом созыве Верховной рады коалицию с партией сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». По словам Тимошенко, ее партия намерена предложить Зеленскому свою программу реформ «Новый курс».

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН выразил сомнение в заинтересованности Зеленского в таком альянсе.

«Рейтинги партии Тимошенко и партии Зеленского несравнимы. Зеленский сегодня пытается получить «контрольный пакет» - минимум 226 депутатов. Если он его получит, зачем ему тогда Тимошенко? Она при создании коалиции будет, минимум, требовать пост премьера и министров. Дальше этот конфликт будет только углубляться. Учитывая положение Тимошенко в парламенте – у нее третье-четвертое место – ей хотелось бы присоединиться к колоссу. Поэтому она дает такие положительные сигналы. Но если Зеленскому не хватит голосов, то он обратится не к партиям с их аппетитами, а к мажоритарщикам, которым можно просто пообещать деньги на округ», - пояснил он.

По словам политика, Тимошенко будет стремиться к доминированию в союзе с президентом.