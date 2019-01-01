Экс-депутат Верховной рады: Зеленскому Тимошенко не нужна
Бывший депутат Верховной рады в эфире НСН выразил сомнение в заинтересованности Зеленского в альянсе с Тимошенко.
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», выразила готовность сформировать в новом созыве Верховной рады коалицию с партией сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». По словам Тимошенко, ее партия намерена предложить Зеленскому свою программу реформ «Новый курс».
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН выразил сомнение в заинтересованности Зеленского в таком альянсе.
«Рейтинги партии Тимошенко и партии Зеленского несравнимы. Зеленский сегодня пытается получить «контрольный пакет» - минимум 226 депутатов. Если он его получит, зачем ему тогда Тимошенко? Она при создании коалиции будет, минимум, требовать пост премьера и министров. Дальше этот конфликт будет только углубляться. Учитывая положение Тимошенко в парламенте – у нее третье-четвертое место – ей хотелось бы присоединиться к колоссу. Поэтому она дает такие положительные сигналы. Но если Зеленскому не хватит голосов, то он обратится не к партиям с их аппетитами, а к мажоритарщикам, которым можно просто пообещать деньги на округ», - пояснил он.
По словам политика, Тимошенко будет стремиться к доминированию в союзе с президентом.
«Я знаю ее методы, ее стиль работы. Если она станет премьером, то она обязательно напомнит Зеленскому, что на Украине не президентско-парламентская, а парламентско-президентская форма правления. И главный, особенно по денежным потокам, это премьер. Она сможет реализовать свои слова о том, что Украине нужен канцлер. В Германии ведь тоже есть президент, но он играет роль свадебного генерала, а главный – это канцлер. Но поскольку денег мало, то конфликт за денежные потоки будет очень серьезным, он будет работать только на разрушение страны», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что выборы в Верховную раду должны пройти 21 июля. Шансы на прохождение в новый состав имеют пять партий: «Слуга народа» сторонников Владимира Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность» (бывший БПП) Петра Порошенко, «Батькивщина» и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.
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