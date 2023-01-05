В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
5 января 202312:03
Воздушная тревога объявлена в четверг на территории пяти регионов Украины.
По данным онлайн-карты оповещений, предупреждения действуют в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях.
Кроме того, сирены воздушной тревоги работают в Светловодске Кировоградской области.
Отмечается, что тревога была объявлена около 9:55 (10:55 мск).
Накануне воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru