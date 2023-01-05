В ШОС заявили о готовности создать условия для решения конфликта на Украине
Страны Шанхайской организации сотрудничества готовы создавать благоприятные условия для решения кризиса на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
По словам генсека, государства ШОС «объединяются на основе общих ценностей» и имеют похожие позиции по многим международным и региональным вопросам, пишет RT.
Чжан Мин отметил, что после начала конфликта на Украине ШОС уделяла пристальное внимание ситуации, поддерживала соответствующие страны в работе «над устранением разногласий» с тем, чтобы государства урегулировали конфликт мирными и дипломатическими средствами, пишет Газета.ру.
«Мы обратили внимание, что многие государства-члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы», — отметил генсек ШОС в интервью РИА Новости.
По словам Чжан Мина, страны организации продолжают прилагать собственные усилия для решения гуманитарного кризиса на Украине.
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