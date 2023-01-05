В ШОС заявили о готовности создать условия для решения конфликта на Украине

По словам генсека, государства ШОС «объединяются на основе общих ценностей» и имеют похожие позиции по многим международным и региональным вопросам, пишет RT.

Чжан Мин отметил, что после начала конфликта на Украине ШОС уделяла пристальное внимание ситуации, поддерживала соответствующие страны в работе «над устранением разногласий» с тем, чтобы государства урегулировали конфликт мирными и дипломатическими средствами, пишет Газета.ру.

«Мы обратили внимание, что многие государства-члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы», — отметил генсек ШОС в интервью РИА Новости.

По словам Чжан Мина, страны организации продолжают прилагать собственные усилия для решения гуманитарного кризиса на Украине.

