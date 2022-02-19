Басурин: В распоряжении разведки ДНР оказался план наступления ВСУ в Донбассе

В распоряжение разведки ДНР поступи план наступательной операции украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.

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Целью операции является освобождение территории Донбасса от русскоязычного населения – его должны выдавить из региона в течение пяти суток и получить полный контроль над субъектом.

Из-за обострения ситуации в Донбассе с 18 февраля началась эвакуация мирного населения, в ЛНР и ДНР объявлена всеобщая мобилизация.

Война в Донбассе длится около восьми лет. Ее жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек, пострадали около 44 тысяч. В Белоруссии на встрече контактной группы обсуждают деэскалацию конфликта на основе уже принятых Минских соглашений. Документ предполагает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также проведение конституционной реформы и выборов в регионе.

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Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
ТЕГИ:РазведкаВойна В ДонбассеВойна На Украине
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