Басурин: В распоряжении разведки ДНР оказался план наступления ВСУ в Донбассе
В распоряжение разведки ДНР поступи план наступательной операции украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.
Целью операции является освобождение территории Донбасса от русскоязычного населения – его должны выдавить из региона в течение пяти суток и получить полный контроль над субъектом.
Из-за обострения ситуации в Донбассе с 18 февраля началась эвакуация мирного населения, в ЛНР и ДНР объявлена всеобщая мобилизация.
Война в Донбассе длится около восьми лет. Ее жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек, пострадали около 44 тысяч. В Белоруссии на встрече контактной группы обсуждают деэскалацию конфликта на основе уже принятых Минских соглашений. Документ предполагает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также проведение конституционной реформы и выборов в регионе.
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