Басурин: В распоряжении разведки ДНР оказался план наступления ВСУ в Донбассе

Целью операции является освобождение территории Донбасса от русскоязычного населения – его должны выдавить из региона в течение пяти суток и получить полный контроль над субъектом.

Из-за обострения ситуации в Донбассе с 18 февраля началась эвакуация мирного населения, в ЛНР и ДНР объявлена всеобщая мобилизация.

Война в Донбассе длится около восьми лет. Ее жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек, пострадали около 44 тысяч. В Белоруссии на встрече контактной группы обсуждают деэскалацию конфликта на основе уже принятых Минских соглашений. Документ предполагает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также проведение конституционной реформы и выборов в регионе.

