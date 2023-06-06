В Польше заявили, что ВСУ не смогут победить в конфликте с Россией
Армии Украины не хватит сил для успешного наступления, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Military Watch Magazine.
Об этом заявили польские высокопоставленные военные. Они, в отличие от политических лидеров, «неоднократно выражали серьезные сомнения относительно способности Украины и ее союзников одержать победу в продолжающемся конфликте с Россией».
При этом Варшава оказывает помощь Киеву. Страна отправляет своих военнослужащих для совместных операций против России.
Ранее президент Польши напомнил, что Путин пока не проиграл «ни одной войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru