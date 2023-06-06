В Польше заявили, что ВСУ не смогут победить в конфликте с Россией

Об этом заявили польские высокопоставленные военные. Они, в отличие от политических лидеров, «неоднократно выражали серьезные сомнения относительно способности Украины и ее союзников одержать победу в продолжающемся конфликте с Россией».

При этом Варшава оказывает помощь Киеву. Страна отправляет своих военнослужащих для совместных операций против России.

Ранее президент Польши напомнил, что Путин пока не проиграл «ни одной войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

