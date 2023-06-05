В Пентагоне заявили о поражении России в конфликте на Украине
Помощник глава Пентагона по политическим вопросам Колин Каль высказал мнение, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине. Чиновник военного ведомства сделал заявление в рамках молодежного форума НАТО, трансляция которого велась на YouTube.
Каль не стал прогнозировать дальнейшее развитие конфликта. По его словам, Россия планировала захватить Украину, но не смогла достичь цели.
«Уже ясно, что Россия проиграла», - сказал он.
Замглавы ведомства считает, что Москва хотела ослабить НАТО, но и здесь не смогла достичь желаемого. За время конфликта на Украине альянс стал сильнее, отметил чиновник.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Киева есть достаточно оружия для контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков пообещал единоразовые выплаты жителям приграничных районов
- Силуанов оценил состояние бюджетной системы России
- В Пентагоне заявили о поражении России в конфликте на Украине
- SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
- На юго-востоке Турции произошло землетрясение
- Евросоюз ввел санкции против девяти россиян
- Гладков: в селе Глотово в результате обстрела ВСУ пострадал ребенок
- Пушилин заявил о серьезном продвижении «Ахмата» в Марьинке
- СМИ: Теннисистка Грачева получила французское гражданство
- СМИ: на упавшем в США самолете находилась семья спонсора Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru