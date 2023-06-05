В Пентагоне заявили о поражении России в конфликте на Украине

Каль не стал прогнозировать дальнейшее развитие конфликта. По его словам, Россия планировала захватить Украину, но не смогла достичь цели.

«Уже ясно, что Россия проиграла», - сказал он.

Замглавы ведомства считает, что Москва хотела ослабить НАТО, но и здесь не смогла достичь желаемого. За время конфликта на Украине альянс стал сильнее, отметил чиновник.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Киева есть достаточно оружия для контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».

