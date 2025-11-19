Путин назвал недопустимой зависимость России от иностранных нейросетей
Президент Владимир Путин заявил о недопустимости критической зависимости России от зарубежных систем искусственного интеллекта. Соответствующее заявление он сделал на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Глава государства подчеркнул, что речь идет не только о технологической независимости, но и о более широких аспектах. По его словам, использование собственных разработок в сфере ИИ является частью государственного курса.
Путин отметил, что контроль над ключевыми ИИ-решениями напрямую связан с государственным, технологическим и ценностным суверенитетом страны. Он подчеркнул, что иностранные нейросети не должны становиться инструментом, способным ограничивать независимость России.
Президент заверил, что Россия продолжит развивать собственные технологии, чтобы обеспечить себе устойчивость и безопасность в стратегически важных областях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал недопустимой зависимость России от иностранных нейросетей
- Оркестр Бутмана получил премию «Все Цвета Джаза» в номинации «Релиз года»
- «Блат и прецедент»: Катя Гордон объяснила решение суда по квартире Долиной
- СМИ: Спецпосланник Трампа ускорил работу над планом по урегулированию конфликта
- Врач предупредил, что россияне неправильно лечат повышенное давление
- Без блокировок не обойтись: Когда российские видеохостинги обгонят YouTube
- В Белгородской области при атаке украинских дронов ранен мирный житель
- Юбилейный концерт Алексея Козлова стал «Мероприятием года» премии «Все Цвета Джаза»
- На премии «Все Цвета Джаза» объявили лучшую площадку 2025 года
- В Польше двум гражданам Украины предъявили обвинения в подрыве железной дороги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru