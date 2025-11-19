Путин назвал недопустимой зависимость России от иностранных нейросетей

Президент Владимир Путин заявил о недопустимости критической зависимости России от зарубежных систем искусственного интеллекта. Соответствующее заявление он сделал на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава государства подчеркнул, что речь идет не только о технологической независимости, но и о более широких аспектах. По его словам, использование собственных разработок в сфере ИИ является частью государственного курса.

Игорь Корнелюк обвинил нейросети в декадансе искусства

Путин отметил, что контроль над ключевыми ИИ-решениями напрямую связан с государственным, технологическим и ценностным суверенитетом страны. Он подчеркнул, что иностранные нейросети не должны становиться инструментом, способным ограничивать независимость России.

Президент заверил, что Россия продолжит развивать собственные технологии, чтобы обеспечить себе устойчивость и безопасность в стратегически важных областях, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры