Путин назвал недопустимой зависимость России от иностранных нейросетей

Путин отметил, что контроль над ключевыми ИИ-решениями напрямую связан с государственным, технологическим и ценностным суверенитетом страны. Он подчеркнул, что иностранные нейросети не должны становиться инструментом, способным ограничивать независимость России.

Президент заверил, что Россия продолжит развивать собственные технологии, чтобы обеспечить себе устойчивость и безопасность в стратегически важных областях, передает «Радиоточка НСН».

