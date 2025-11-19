СМИ: Спецпосланник Трампа ускорил работу над планом по урегулированию конфликта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф возглавляет разработку нового плана прекращения конфликта между Россией и Украиной. Как сообщает CNN несколько источников, работа над инициативой в последние дни заметно активизировалась. По их словам, Москва дала сигнал о готовности к обсуждению возможной сделки.

Один из американских чиновников уточнил, что визит министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев прямо связан с усилиями Белого дома по перезапуску мирного диалога. Дрисколл, по его словам, собирался обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными условия на фронте, потребности в вооружении и перспективы достижения договоренностей, отмечает RT.