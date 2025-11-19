СМИ: Спецпосланник Трампа ускорил работу над планом по урегулированию конфликта
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф возглавляет разработку нового плана прекращения конфликта между Россией и Украиной. Как сообщает CNN несколько источников, работа над инициативой в последние дни заметно активизировалась. По их словам, Москва дала сигнал о готовности к обсуждению возможной сделки.
Один из американских чиновников уточнил, что визит министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев прямо связан с усилиями Белого дома по перезапуску мирного диалога. Дрисколл, по его словам, собирался обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными условия на фронте, потребности в вооружении и перспективы достижения договоренностей, отмечает RT.
19 ноября издание Axios сообщило, что администрация президента Дональда Трампа ведет закрытые консультации с Москвой по комплексному плану урегулирования.
По данным источников, документ включает 28 пунктов, сгруппированных в четыре блока: прекращение конфликта на Украине, гарантии безопасности, европейская безопасность и будущее отношений США с Россией и Украиной. При этом, как именно в плане описаны территориальные вопросы, не уточняется, передает «Радиоточка НСН».
