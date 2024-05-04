Подполье заявило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове
4 мая 202408:50
Российские военные нанесли удар по складу беспилотников в Харькове. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«В районе часа ночи удары были возле станции метро "Основа" в районе промзоны... Удар пришелся в цех готовой продукции», — отметил подпольщик.
По словам Лебедева, также было атаковано место расположения ВСУ. Подполью пока не известен точный адрес.
Ранее в некоторых украинских регионах, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru