Подполье заявило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове

Российские военные нанесли удар по складу беспилотников в Харькове. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

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«В районе часа ночи удары были возле станции метро "Основа" в районе промзоны... Удар пришелся в цех готовой продукции», — отметил подпольщик.

По словам Лебедева, также было атаковано место расположения ВСУ. Подполью пока не известен точный адрес.

Ранее в некоторых украинских регионах, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове.

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Фото: telegram.org
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