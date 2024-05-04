Подполье заявило об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове

«В районе часа ночи удары были возле станции метро "Основа" в районе промзоны... Удар пришелся в цех готовой продукции», — отметил подпольщик.

По словам Лебедева, также было атаковано место расположения ВСУ. Подполью пока не известен точный адрес.

Ранее в некоторых украинских регионах, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове.

