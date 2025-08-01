Шесть человек пострадали при атаке ВСУ в Великих Копанях под Херсоном

Украинский беспилотник ударил по торговым павильонам в селе Великие Копани Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дрон атаковал помещения на выезде из населенного пункта.

«Пострадали шесть человек. Все доставлены в Алешкинскую ЦРБ», - написал губернатор.

Сведения о пострадавших и последствиях ЧП уточняются.

Ранее в селе Малобыково Белгородской области на территории коммерческого объекта сдетонировал беспилотник ВСУ, пострадал мужчина, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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