Шесть человек пострадали при атаке ВСУ в Великих Копанях под Херсоном
1 августа 202510:30
Украинский беспилотник ударил по торговым павильонам в селе Великие Копани Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дрон атаковал помещения на выезде из населенного пункта.
«Пострадали шесть человек. Все доставлены в Алешкинскую ЦРБ», - написал губернатор.
Сведения о пострадавших и последствиях ЧП уточняются.
Ранее в селе Малобыково Белгородской области на территории коммерческого объекта сдетонировал беспилотник ВСУ, пострадал мужчина, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru