Дроны ВСУ дважды атаковали машину канала «Звезда» под Херсоном

Беспилотники ВСУ атаковали автомобиль съемочной группы телеканала «Звезда» в Алешках в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале вещателя.

Отмечается, что украинские дроны дважды ударили по машине со съемочной группой.

«Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий», - указывает телеканал.

Ранее украинские военные ударили ракетами по автомобилю с российскими журналистами в поселке Михайловском в Луганской Народной Республике, погибли оператор «Звезды» Андрей Панов, корреспондент «Известий» Александр Федорчак и водитель Александр Сиркели. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, позднее он умер в больнице, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ЖурналистыБеспилотникиХерсон

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