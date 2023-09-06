В Пентагоне заявили, что у США осталось менее 6 млрд долларов для помощи Украине

Доступные до конца текущего финансового года деньги на выделение помощи Украине по линии Министерства обороны США составляют около 5,75 млрд долларов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление представителя Пентагона подполковника Гэррона Гарна.

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Речь идет о механизме Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший поставил вопрос о целесообразности «инвестиций» в конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАПентагон

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