Пентагон: нечего сообщить о поставках Украине снарядов с обедненным ураном

«Когда и если у нас будут объявления касательно отправки новой военной помощи, мы их сделаем», — заявил он.

У России есть более существенные способы борьбы с вражеской бронетехникой, чем снаряды с обедненным ураном, поэтому такие снаряды не смогут кардинально изменить ситуацию для Украины. Об этом НСН заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

