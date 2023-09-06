Пентагон: нечего сообщить о поставках Украине снарядов с обедненным ураном
6 сентября 202302:21
Министерству обороны Соединенных Штатов пока нечего сообщить о возможной отправке Киеву снарядов с обедненным ураном, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер.
«Когда и если у нас будут объявления касательно отправки новой военной помощи, мы их сделаем», — заявил он.
У России есть более существенные способы борьбы с вражеской бронетехникой, чем снаряды с обедненным ураном, поэтому такие снаряды не смогут кардинально изменить ситуацию для Украины. Об этом НСН заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru