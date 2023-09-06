Пентагон: нечего сообщить о поставках Украине снарядов с обедненным ураном

Министерству обороны Соединенных Штатов пока нечего сообщить о возможной отправке Киеву снарядов с обедненным ураном, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер.

Сенатор Башкин заявил, что снаряды с ураном уничтожат в случае их передачи ВСУ

«Когда и если у нас будут объявления касательно отправки новой военной помощи, мы их сделаем», — заявил он.

У России есть более существенные способы борьбы с вражеской бронетехникой, чем снаряды с обедненным ураном, поэтому такие снаряды не смогут кардинально изменить ситуацию для Украины. Об этом НСН заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

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