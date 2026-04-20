«Исключено. Во-первых, уже прошло время, цветы уже несвежие. Я видела фотографии, там были упакованные баки, то есть напрямую с базы ей отправляли. Во-вторых, эти цветы уже достаточно потрепанные, потому что их возили туда-сюда. Если бы они хранились в холодильнике, то это еще могла бы быть история. Это же живое растение. Это же не картошка! Если бы он ей миллион тонн картошки привез, то ее можно было бы раздать. А это товар одноразовый и скоропортящийся. Другое дело, что отдать такие бешеные деньги для того, чтобы прославиться, это какой-то дурацкий жест. Я считаю, что эти, ну, пусть 20 миллионов рублей, что он отдал, можно было употребить более рационально. Мог бы, в конце концов, квартиру ей купить», - поделилась она.

В свою очередь флорист, дизайнер «Элита флора» Марина Запорожец подтвердила НСН, что цветы нельзя вернуть, даже если вы купили их минуту назад.

«Этот товар становится невозвратным как только вы перешли порог магазина. Ну, всякие чудаки есть, понимаете? А так, конечно, и сто, и двести цветов заказывают», - рассказала она.

Ранее Сафронова раскрыла НСН, что европейские страны продолжают включать цветы в санкционный список, пока Россия закупает их у Китая и Латинской Америки, а доля российской продукции доходит до 40%.

