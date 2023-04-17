Экс-советник Пентагона оценил вероятность вторжения США и Польши на Украину
Вашингтон и Варшава могут направить войска в западные регионы Украины. Об этом в интервью журналисту Дэну Боллу заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.
По его словам, некоторые американские военные опасаются, что Белый дом примет внезапное решение об отправке войск на Украину. Макгрегор предостерег власти США от такого решения.
Ввод войск на Украину полковник назвал «крайне опрометчивым шагом». Он предупредил, что такие действия приведут к масштабному конфликту с Россией.
Союзники Украины из числа европейских стран снизили ожидания от контрнаступления ВСУ, сообщило ранее агентство Bloomberg. По данным журналистов, в ЕС будут считать успехом Киева продвижение на глубину около 30 километров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- В Брянской области произошла попытка незаконного пересечения границы
- ООН: жертвами столкновений в Судане стали более 180 человек
- В Нью-Йорке обнаружили секретное отделение полиции Китая
- НАИВ объявил об отмене концерта в Петербурге
- ВВС Британии и Германии сопроводили российские самолеты над Балтикой
- Экс-советник Пентагона оценил вероятность вторжения США и Польши на Украину
- Forbes: Крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян
- Словакия запретила ввоз продуктов с Украины на неопределенный срок
- Село в Белгородской области обстреляли второй раз за день
- СМИ: московская прокуратура проверит актера Козловского по статье о дискредитации ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru