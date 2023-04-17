Экс-советник Пентагона оценил вероятность вторжения США и Польши на Украину

По его словам, некоторые американские военные опасаются, что Белый дом примет внезапное решение об отправке войск на Украину. Макгрегор предостерег власти США от такого решения.

Ввод войск на Украину полковник назвал «крайне опрометчивым шагом». Он предупредил, что такие действия приведут к масштабному конфликту с Россией.

Союзники Украины из числа европейских стран снизили ожидания от контрнаступления ВСУ, сообщило ранее агентство Bloomberg. По данным журналистов, в ЕС будут считать успехом Киева продвижение на глубину около 30 километров, передает «Радиоточка НСН».

