Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на сумму в $32 миллиона

Чехия хочет предоставить военную помощь Киеву на сумму примерно в 28-32 миллиона долларов. Об этом сообщило информагентство ČTK со ссылкой на министра обороны республики Яну Чернохову.

Шойгу заявил о нарушении выпуска ряда вооружений на Украине после ударов

Она отметила, что на эти средства Украине будет поставлена военная техника. По словам Черноховой, обороноспособность Чехии не пострадает от подобных поставок.

Ранее подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive предупредил, что наступление украинской армии на Крым в случае соответствующего решения президента Украины Владимира Зеленского приведет к развалу ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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