Она отметила, что на эти средства Украине будет поставлена военная техника. По словам Черноховой, обороноспособность Чехии не пострадает от подобных поставок.

Ранее подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive предупредил, что наступление украинской армии на Крым в случае соответствующего решения президента Украины Владимира Зеленского приведет к развалу ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

