СМИ: США обсуждают передачу ракет большой дальности Украине

Американская администрация «открыта» для отправки Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, сообщает Politico.

США передадут Киеву ракеты Stinger и артиллерию на $125 млн

По данным издания, окончательное решение пока принято не было. В настоящее время Белый дом прорабатывает технические детали.

Предполагается, что передача этих ракет может произойти в последние месяцы пребывания у власти президента Джо Байдена. После этого будущий уровень поддержки Украины со стороны США станет «менее очевидным, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом».

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность пересмотра своей политики в отношении использования американского оружия и его типов украинскими военными в зависимости от изменения ситуации на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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