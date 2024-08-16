СМИ: США обсуждают передачу ракет большой дальности Украине

По данным издания, окончательное решение пока принято не было. В настоящее время Белый дом прорабатывает технические детали.

Предполагается, что передача этих ракет может произойти в последние месяцы пребывания у власти президента Джо Байдена. После этого будущий уровень поддержки Украины со стороны США станет «менее очевидным, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом».

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность пересмотра своей политики в отношении использования американского оружия и его типов украинскими военными в зависимости от изменения ситуации на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

