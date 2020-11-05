В «Оппозиционной платформе» допустили обсуждение импичмента Зеленскому

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива допустил обсуждение вопроса об импичменте президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

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Парламентарий видит в действиях Зеленского в отношении Конституционного суда попытку переворота. Речь идет о предложении президента распустить состав КС после того, как он не принял антикоррупционный закон.

Кроме того, Кива раскритиковал украинский парламент за то, что он не служит интересам украинского народа, а действует «как и президент, в интересах третьих лиц».

Ранее КС Украины принял ряд решений, в числе которых отмена уголовной ответственности за недостоверное декларирование своих доходов. В ответ Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предполагает лишение нынешних судей КС полномочий.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Верховная РадаКонституционный СудИмпичментВладимир Зеленский
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