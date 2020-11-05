В «Оппозиционной платформе» допустили обсуждение импичмента Зеленскому

Парламентарий видит в действиях Зеленского в отношении Конституционного суда попытку переворота. Речь идет о предложении президента распустить состав КС после того, как он не принял антикоррупционный закон.

Кроме того, Кива раскритиковал украинский парламент за то, что он не служит интересам украинского народа, а действует «как и президент, в интересах третьих лиц».

Ранее КС Украины принял ряд решений, в числе которых отмена уголовной ответственности за недостоверное декларирование своих доходов. В ответ Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предполагает лишение нынешних судей КС полномочий.



