Зеленский намерен отправить в отставку весь состав Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект с предложением прекратить полномочия всех судей Конституционного суда. Намерение президента вызвано решением КС отменить ряд антикоррупционных норм, пишет ТАСС.

В законопроекте украинский президент обращается в Верховной Раде с просьбой признать решение КС «ничтожным» и отменить изменения в законе «О предотвращении коррупции».

Всего в антикоррупционном законопроекте три статьи. Две из них о «Неправосудности решения, принятого в собственных интересах» и «Восстановлении конституционного судопроизводства». Третья регулирует вступление законопроекта в силу.

Ранее на Украине параллельно с местными выборами прошел опрос. Наряду с другим вопросами, у граждан спросили, считают ли они необходимым введение пожизненного заключения за коррупцию.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Конституционный СудКоррупцияУкраинаВладимир Зеленский
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