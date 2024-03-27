В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
Находящиеся на Украине российские военнопленные подвергались пыткам, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Сотрудники ведомства посетили 44 российских военнопленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской. Львовской, Николаевской и Харьковской областях. Они выявили факты пыток с декабря 2023 по февраль 2024 года.
В докладе говорится, что российские пленные представили достоверные данные о жестоком обращении. В частности, 13 человек сообщили об избиениях деревянными палками и пытках током.
Ранее стало известно, что во Львовской области осудили двух сотрудников военкомата за пытки и унижение сограждан. Они пытались заставить жителей Кривого Рога и Харькова «добровольно» пройти медкомиссию для последующей мобилизации, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru