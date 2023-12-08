СМИ: Суд Финляндии не разрешил экстрадировать россиянина Тордена на Украину
Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции на Украину россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, сообщает Helsingin Sanomat.
По данным газеты, в суде сослались на финскую Конституцию, согласно которой иностранца нелзя депортировать или экстрадировать, если в другой стране ему грозит смертная казнь или пытки, либо «обращение, ущемляющее человеческое достоинство».
В итоге Верховный суд республики предписал освободить Тордена, «если нет других оснований для лишения свободы». Адвокат Тордена Наталья Мальгина отметила, что защита получила решение суда об освобождении россиянина.
Финские силовики задержали Тордена в августе 2023 года. 36-летнего мужчину подозревают в участии в деятельности террористической группировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр наций проведёт театральную школу в Шанхае в октябре 2024 года
- Дизайнер Кузнецова посоветовала использовать цвет «персиковый пушок» для декора
- СМИ: Финские пограничники задержали россиянина Тордена сразу после освобождения
- Суд обязал Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски
- Вдова Пьера Нарцисса Валерия вышла замуж за композитора Евгения Шахрая
- СМИ: Суд Финляндии не разрешил экстрадировать россиянина Тордена на Украину
- Сериал «Грузчики» и Владимир Гарцунов победили на кинофестивале в Бразилии
- ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% российских граждан
- Путин объявил об участии в президентских выборах
- Термин «режим кризиса» выбрали словом года в Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru