СМИ: Суд Финляндии не разрешил экстрадировать россиянина Тордена на Украину

По данным газеты, в суде сослались на финскую Конституцию, согласно которой иностранца нелзя депортировать или экстрадировать, если в другой стране ему грозит смертная казнь или пытки, либо «обращение, ущемляющее человеческое достоинство».

В итоге Верховный суд республики предписал освободить Тордена, «если нет других оснований для лишения свободы». Адвокат Тордена Наталья Мальгина отметила, что защита получила решение суда об освобождении россиянина.

Финские силовики задержали Тордена в августе 2023 года. 36-летнего мужчину подозревают в участии в деятельности террористической группировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

