В ООН признали опасность поставок кассетных боеприпасов Киеву

В ночь на 14 июля Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов. Директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс рассказал, что Киев уже получил кассетные боеприпасы не только от США, но и ряда других стран.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у российской армии имеется вся номенклатура кассетных боеприпасов, более эффективных, чем американские. Он напомнил, что Россия не присоединилась к конвенции по кассетным боеприпасам, однако воздерживается от их применения в ходе специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

