В ООН признали опасность поставок кассетных боеприпасов Киеву

Вред от применения кассетных боеприпасов для гражданского населения документально подтвержден, заявил пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на Украине Савиано Абреу, передает РИА Новости.

Абреу призвал соблюдать международное гуманитарное право, которое запрещает неизбирательные удары и требует принятия всех мер для предотвращения вреда гражданскому населению.

«Циничный жест отчаяния»: Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов

В ночь на 14 июля Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов. Директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс рассказал, что Киев уже получил кассетные боеприпасы не только от США, но и ряда других стран.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у российской армии имеется вся номенклатура кассетных боеприпасов, более эффективных, чем американские. Он напомнил, что Россия не присоединилась к конвенции по кассетным боеприпасам, однако воздерживается от их применения в ходе специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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