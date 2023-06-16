Матвиенко: Москва готова к диалогу с Киевом, но Запад этого не допустит

Предпосылок для российско-украинских переговоров сейчас нет, потому что их, прежде всего, не допустит Запад, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Интерфакс».

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По её словам, Москва готова к диалогу с Киевом, но только на реалистичных условиях.

Так Матвиенко прокомментировала мирные инициативы африканских стран, КНР и другие.

Она также подчеркнула, что Россия очень внимательно относится ко всем предложениям по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее президент ЮАР прибыл в Киев для обсуждения мирной инициативы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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