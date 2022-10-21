Омбудсмен ДНР: Всех оказавшихся в украинском плену бойцов из Донбасса пытали
Бойцы Донецкой и Луганской народных республик, побывавшие в плену у киевского режима, подвергались пыткам. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
По ее словам, всех военный проинтервьюировали, в результате выяснилось, что к ним применялись пытки.
«На основании их опроса мы обратились в Международный Комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили все компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации», - цитирует Морозову РИА Новости.
В понедельник стало известно, что 30 военнослужащих из Донбасса и других регионов России были освобождены в ходе обмена пленными с Украиной, напоминает «Свободная пресса». При этом, по словам Морозовой, в украинском плену остаются по меньшей мере 233 выходца из ДНР.
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