Омбудсмен ДНР: Всех оказавшихся в украинском плену бойцов из Донбасса пытали

Бойцы Донецкой и Луганской народных республик, побывавшие в плену у киевского режима, подвергались пыткам. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

СПЧ ООН признал факты преступлений ВСУ против пленных россиян

По ее словам, всех военный проинтервьюировали, в результате выяснилось, что к ним применялись пытки.

«На основании их опроса мы обратились в Международный Комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили все компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации», - цитирует Морозову РИА Новости.

В понедельник стало известно, что 30 военнослужащих из Донбасса и других регионов России были освобождены в ходе обмена пленными с Украиной, напоминает «Свободная пресса». При этом, по словам Морозовой, в украинском плену остаются по меньшей мере 233 выходца из ДНР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаПыткиПленныеВоеннослужащиеДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры