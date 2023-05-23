В ООН ответили на поставки Украине F-16

В ООН хотят завершения конфликта вокруг Украины в соответствии с уставом организации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

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Так он ответил на планы по поставкам Запада самолетов F-16 Киеву. «Наша цель – увидеть завершение конфликта в соответствии с уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ГА ООН», – заявил он.

Ранее Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
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