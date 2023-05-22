Дания заявила о готовности обучать украинских пилотов управлению F-16

Глава МИДа Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что пока рано говорить о передаче Украине истребителей F-16, но обучение украинских военных управлению ими уже необходимо начать.

Планы западных стран отправить Украине истребители F-16 не связаны с контрнаступлением ВСУ, заявил ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



