Дания заявила о готовности обучать украинских пилотов управлению F-16

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских пилотов по управлению истребителями F-16.

По его словам, на встрече главы военных ведомств «Северной группы» (состоит из стран НАТО и ЕС), проявили к этому интерес, говорится на странице минобороны Дании в Twitter.

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Глава МИДа Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что пока рано говорить о передаче Украине истребителей F-16, но обучение украинских военных управлению ими уже необходимо начать.

Планы западных стран отправить Украине истребители F-16 не связаны с контрнаступлением ВСУ, заявил ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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