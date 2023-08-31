В ООН отреагировали на атаки беспилотников на территорию России
31 августа 202301:27
В ООН прокомментировал атаки беспилотников на территорию России, сообщает ТАСС.
Как заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик, эскалация конфликта вызывает обеспокоенность.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и атаках беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru