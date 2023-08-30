В Брянском районе уничтожили два украинских беспилотника
30 августа 202322:23
Силы противовоздушной обороны вечером 30 августа сбили два украинских беспилотника в Брянском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Уничтожены беспилотники самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
«На месте работают оперативные и экстренные службы», - написал губернатор.
Украинская армия 29 августа обстреляла поселок Климово Брянской области. Погибли мужчина и женщина, пострадал ребенок, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru