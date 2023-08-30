В Брянском районе уничтожили два украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны вечером 30 августа сбили два украинских беспилотника в Брянском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

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Уничтожены беспилотники самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

«На месте работают оперативные и экстренные службы», - написал губернатор.

Украинская армия 29 августа обстреляла поселок Климово Брянской области. Погибли мужчина и женщина, пострадал ребенок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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