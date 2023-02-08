Аналитик допустил передачу британских дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стало уточнять о каких видах вооружения может идти речь. Сивков считает, что речь может идти о ракетах Storm Shadow.

«Это ракеты Storm Shadow дальностью от 450 до 500 километров, идущие на малых высотах. Серьезное оружие. В таком случае надо принимать дипломатическое заявление, что если это оружие будет поставлено Киеву и применено, то это будет рассматриваться Россией как агрессия Британии против нашей территории», - сказал Сивков.

Собеседник НСН отметил, что вопрос передачи ракет будет зависеть от реакции России.

«Пойдет ли Лондон на это, будет зависеть от реакции России. Если последует жесткая реакция – не поставят», - резюмировал Сивков.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН заявил, что никто не разрешит Киеву создать настоящую ядерную бомбу.

