Аналитик допустил передачу британских дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву
Применение ракет Storm Shadow должно рассматриваться Россией как агрессия Великобритании против нашей территории, сказал НСН Константин Сивков.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что Россия должна расценивать передачу Великобританией дальнобойных ракет Киеву как агрессию.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стало уточнять о каких видах вооружения может идти речь. Сивков считает, что речь может идти о ракетах Storm Shadow.
«Это ракеты Storm Shadow дальностью от 450 до 500 километров, идущие на малых высотах. Серьезное оружие. В таком случае надо принимать дипломатическое заявление, что если это оружие будет поставлено Киеву и применено, то это будет рассматриваться Россией как агрессия Британии против нашей территории», - сказал Сивков.
Собеседник НСН отметил, что вопрос передачи ракет будет зависеть от реакции России.
«Пойдет ли Лондон на это, будет зависеть от реакции России. Если последует жесткая реакция – не поставят», - резюмировал Сивков.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН заявил, что никто не разрешит Киеву создать настоящую ядерную бомбу.
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