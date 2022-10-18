В офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой в стране

Гражданам Украины нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла после обстрелов со стороны России. Об этом сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. По его словам, ситуация с энергетикой в стране сейчас критическая.

Тимошенко призвал к тому, что по всей стране надо готовиться к отключениям электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения, передает украинское издание «Страна.ua».