В офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой в стране
Гражданам Украины нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла после обстрелов со стороны России. Об этом сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. По его словам, ситуация с энергетикой в стране сейчас критическая.
Тимошенко призвал к тому, что по всей стране надо готовиться к отключениям электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения, передает украинское издание «Страна.ua».
Исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что во вторник, 18 октября, при обстрелах пострадали две теплоэлектростанции. Семь работников станций пострадали, один погиб.
Россия наносит удары по всей территории Украине с 10 октября практически ежедневно.
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