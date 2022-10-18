Офис Зеленского заявил об обстреле объекта энергообеспечения в Киеве

Объект энергообеспечения на левом берегу Киева подвергся обстрелу. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Местные власти заявили о взрывах в Харькове и Житомире

«Киев. Предварительно три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города», — написал Тимошенко в Telegram.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе. По его словам, пострадал объект критической инфраструктуры в Деснянском районе.

Ранее местные власти сообщали о взрывах в Харькове и Житомире, напоминает Ura.ru. Кроме того, взрывы зафиксированы в Днепре, Николаеве, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, отмечает «Свободная пресса».

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Фото: скриншот видео
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаКиев
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