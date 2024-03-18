Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине

Он сослался на происходящие «трагические события». По словам президента, когда будет целесообразно, будет создана определенная санитарная зона «на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму».

Как отметил Путин, может быть создана такая зона безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя средства поражения противника, прежде всего иностранного производства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений, от которых необходимо обезопасить территорию России. Отмечается, что процесс создания такого «кордона» ведется, по сути, уже полтора года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

