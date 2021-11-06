Порошенко: Российские войска могут добраться до Украины за сутки

Российские войска могут быть переброшены на территорию Украины всего за сутки, считает бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом политик заявил в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

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По словам Порошенко, в современных военных действиях не нужно «разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы».

«С 2014 года [президент РФ Владимир] Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки», — подчеркнул экс-президент.

Порошенко добавил, что Россия также построила новые аэродромы.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеРоссияУкраинаПётр Порошенко
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