Порошенко: Российские войска могут добраться до Украины за сутки
Российские войска могут быть переброшены на территорию Украины всего за сутки, считает бывший президент страны Петр Порошенко. Об этом политик заявил в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».
По словам Порошенко, в современных военных действиях не нужно «разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы».
«С 2014 года [президент РФ Владимир] Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки», — подчеркнул экс-президент.
Порошенко добавил, что Россия также построила новые аэродромы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- Порошенко: Российские войска могут добраться до Украины за сутки
- Задержан четвертый участник конфликта в Новой Москве
- Американский профессор допустил возможность новой гражданской войны в США
- СМИ назвали имя будущего главы МИД Японии
- На Украине заявили о снижении транзита российского газа в Евросоюз
- В Саратовской области введут QR-коды для сотрудников и посетителей ряда организаций
- Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры более чем на $1 трлн
- Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 км
- В ЕАО сформируют новые бригады скорой взамен уволившихся из-за прививок медиков
- Опрос: 6% украинцев готовы к вооруженному восстанию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru