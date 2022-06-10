В офисе Зеленского рассказали, сколько солдат страна теряет ежедневно
На Украине раскрыто число военнослужащих, ежедневно погибающих в рамках спецоперации России, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление советника украинского президента Михаила Подоляка.
По его словам, Киев теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Как считает политик, это связано с «отсутствием паритета между возможностями сторон».
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников днем ранее сообщил другие цифры. По его словам Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно теряет до 100 военнослужащих убитыми и до 500 - ранеными.
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