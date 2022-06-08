В Минобороны рассказали о значительных потерях украинской группировки на Донбассе

По данным военного ведомства, только в ходе боевых действий в Святогорске (Донецкая народная республика) за три дня украинская сторона потеряла более трехсот бойцов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов.

Кроме того, противник лишился 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четырех установок реактивной системы залпового огня «Град», более двадцати единиц автомобильной техники.

