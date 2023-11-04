В офисе Зеленского раскритиковали главкома ВСУ за слова о тупике в конфликте

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о тупике в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее главком украинской армии признал, что ситуация вокруг Украины зашла в тупик, и ВСУ не смогут добиться прорыва, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«На месте военных ... самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте», — заявил Жовква.

Замруководителя офиса главы государства подчеркнул, что слова Залужного вызвали «панику» среди партнеров Украины на Западе. Также из-за высказываний главкома армии возникло «много вопросов» у граждан страны.

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Фото: telegram.org
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