В офисе Зеленского опровергли информацию об уголовном деле против главкома ВСУ

Ранее СМИ сообщили, что Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины. При этом у главкома пока нет процессуального статуса по разбирательству, пишет «Свободная пресса». Расследование ведется по статьям о государственной измене и халатному отношению к службе.

По словам Лещенко, в стране нет уголовного дела против Залужного, отмечает Ura.ru.

«Он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы», — указал советник.

