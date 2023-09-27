В офисе Зеленского опровергли информацию об уголовном деле против главкома ВСУ

Информация о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об оставлении юга Украины — «выдумка». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко, передает местный «Пятый канал».

СМИ: Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины

Ранее СМИ сообщили, что Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины. При этом у главкома пока нет процессуального статуса по разбирательству, пишет «Свободная пресса». Расследование ведется по статьям о государственной измене и халатному отношению к службе.

По словам Лещенко, в стране нет уголовного дела против Залужного, отмечает Ura.ru.

«Он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы», — указал советник.

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Фото: telegram.org
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