В офисе Зеленского опровергли информацию об уголовном деле против главкома ВСУ
Информация о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об оставлении юга Украины — «выдумка». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко, передает местный «Пятый канал».
Ранее СМИ сообщили, что Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины. При этом у главкома пока нет процессуального статуса по разбирательству, пишет «Свободная пресса». Расследование ведется по статьям о государственной измене и халатному отношению к службе.
По словам Лещенко, в стране нет уголовного дела против Залужного, отмечает Ura.ru.
«Он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы», — указал советник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru