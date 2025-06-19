В Театральном институте имени Щукина произошел пожар, эвакуированы 38 человек
На последнем этаже Театрального института имени Бориса Щукина в центре Москвы вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Возгорание произошло в библиотеке около 20:48 мск.
По данным спасателей, здание самостоятельно покинули 38 человек. Уже к 21:10 огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала, площадь возгорания уточняется.
Театральный институт имени Бориса Щукина — одно из ведущих учебных заведений России в области театрального искусства.
Институт готовит профессиональных актеров, режиссеров, педагогов и других специалистов театра и кино, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский назначил Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ
- В Театральном институте имени Щукина произошел пожар, эвакуированы 38 человек
- Кремль назвал неприемлемыми призывы к смене власти в Иране
- Кремль предупредил о риске эскалации в случае ударов США по Ирану
- Трамп пообещал в течение двух недель решить вопрос об ударе по Ирану
- МВД: В Россию в 2024 году прибыли более шести миллионов мигрантов
- СМИ: США и Иран провели тайные переговоры на фоне обострения в регионе
- Алексей Учитель назвал Михаила Ефремова выдающимся актером
- СМИ: США готовятся к возможной блокаде Ормузского пролива со стороны Ирана
- Связь 6G планируют внедрить в России к 2028 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru