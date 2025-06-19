В Театральном институте имени Щукина произошел пожар, эвакуированы 38 человек

На последнем этаже Театрального института имени Бориса Щукина в центре Москвы вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Возгорание произошло в библиотеке около 20:48 мск.

По данным спасателей, здание самостоятельно покинули 38 человек. Уже к 21:10 огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала, площадь возгорания уточняется.