В Театральном институте имени Щукина произошел пожар, эвакуированы 38 человек

На последнем этаже Театрального института имени Бориса Щукина в центре Москвы вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Возгорание произошло в библиотеке около 20:48 мск.

По данным спасателей, здание самостоятельно покинули 38 человек. Уже к 21:10 огонь удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала, площадь возгорания уточняется.

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Театральный институт имени Бориса Щукина — одно из ведущих учебных заведений России в области театрального искусства.

Институт готовит профессиональных актеров, режиссеров, педагогов и других специалистов театра и кино, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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