Журналист Херш: США могут нанести удары по Ирану в выходные

Администрация лидера США Дональда Трампа одобрила удары по Ирану, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

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По его словам, одобрена полномасштабная бомбардировка Ирана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает, что возможное нанесение ударов США по территории Ирана приведет к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото Shutterstock
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