Журналист Херш: США могут нанести удары по Ирану в выходные
20 июня 202500:16
Администрация лидера США Дональда Трампа одобрила удары по Ирану, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.
По его словам, одобрена полномасштабная бомбардировка Ирана.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает, что возможное нанесение ударов США по территории Ирана приведет к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru