Песков: Путин может выступить посредником в конфликте Израиля и Ирана
Президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, если такая роль будет востребована сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT.
По его словам, Путин сохраняет равноудаленные отношения с обеими сторонами конфликта, что создает условия для возможного посредничества в случае обращения за помощью.
Конфликт обострился 13 июня, когда Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковав объекты ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Израиль обосновал свои действия ядерной угрозой со стороны Тегерана, который, в свою очередь, отрицает разработку ядерного оружия.
В ответ Иран запустил ракетные удары по территории Израиля, в том числе применил баллистические ракеты «Саджил» с дальностью около двух тысяч километров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru