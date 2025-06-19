Песков: Путин может выступить посредником в конфликте Израиля и Ирана

Президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, если такая роль будет востребована сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT.

По его словам, Путин сохраняет равноудаленные отношения с обеими сторонами конфликта, что создает условия для возможного посредничества в случае обращения за помощью.

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Конфликт обострился 13 июня, когда Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковав объекты ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Израиль обосновал свои действия ядерной угрозой со стороны Тегерана, который, в свою очередь, отрицает разработку ядерного оружия.

В ответ Иран запустил ракетные удары по территории Израиля, в том числе применил баллистические ракеты «Саджил» с дальностью около двух тысяч километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ИзраильИранВладимир Путин

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