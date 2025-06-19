Песков: Путин может выступить посредником в конфликте Израиля и Ирана

Президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, если такая роль будет востребована сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT.

По его словам, Путин сохраняет равноудаленные отношения с обеими сторонами конфликта, что создает условия для возможного посредничества в случае обращения за помощью.