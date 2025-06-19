The Economist раскрыл причину, по которой Израиль начал войну с Ираном

Израиль принял решение о начале военной операции против Ирана после получения разведданных, свидетельствующих о достижении Тегераном «точки невозврата» в разработке ядерного оружия. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источник, непосредственно ознакомившийся с материалами разведки.

По данным издания, предоставленные Израилем сведения побудили службы безопасности страны поддержать начало атаки именно сейчас. Данные были впоследствии переданы США и другим западным партнерам.

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В досье содержались два ключевых доказательства ускоренного продвижения Ирана к созданию ядерного оружия. Во-первых, иранские ученые скрыли от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) часть ядерного материала с неопределенным уровнем обогащения. Во-вторых, отмечалось ускорение работ и планируемая встреча с командованием ракетного корпуса Ирана, которая, по мнению Израиля, могла быть направлена на подготовку к «стыковке» ядерной боеголовки с ракетой.

Также в отчете говорится, что около шести лет назад иранские ученые создали секретную «Специальную группу прогресса» для ускоренного создания ядерного оружия при возможном решении высшего руководства страны. Эта группа активизировала работу в конце 2024 года, что связывают с ослаблением системы ПВО Ирана после израильских ударов и потерями доверенных лиц в «ХАМАС» и «Хезболле», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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