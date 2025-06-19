The Economist раскрыл причину, по которой Израиль начал войну с Ираном

Израиль принял решение о начале военной операции против Ирана после получения разведданных, свидетельствующих о достижении Тегераном «точки невозврата» в разработке ядерного оружия. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источник, непосредственно ознакомившийся с материалами разведки.

По данным издания, предоставленные Израилем сведения побудили службы безопасности страны поддержать начало атаки именно сейчас. Данные были впоследствии переданы США и другим западным партнерам.