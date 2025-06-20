СМИ: Ермак называл чиновников команды Трампа агентами России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в частных разговорах называл чиновников из администрации американского президента Дональда Трампа российскими агентами, сообщает Politico.

По данным агентства, обвинения затронули спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который несколько раз встречался с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Ермак заявил, что у переговоров в 2022 и в 2025 годах нет ничего общего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

