СМИ: Ермак называл чиновников команды Трампа агентами России
20 июня 202500:33
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в частных разговорах называл чиновников из администрации американского президента Дональда Трампа российскими агентами, сообщает Politico.
По данным агентства, обвинения затронули спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который несколько раз встречался с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Ермак заявил, что у переговоров в 2022 и в 2025 годах нет ничего общего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru