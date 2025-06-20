В Киеве состоялся самый крыпный митинг с начала проведения специальной военной операции, сообщает «Инсайдер UA».

По данным издания, на него собрались около тысячи украинцев. Люди выступают против действий Агентства по розыску и управлению активами, которое ранее получило арестованное здание Дома профсоюзов. Оно использовалось не по назначению, так как руководители профсоюзного движения пытались открыть в нем ресторан, а затем в его подвале устроили покерный клуб.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США истратили пять миллиардов долларов на переворот на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

