В Киеве состоялся самый масштабный митинг с начала СВО
В Киеве состоялся самый крыпный митинг с начала проведения специальной военной операции, сообщает «Инсайдер UA».
По данным издания, на него собрались около тысячи украинцев. Люди выступают против действий Агентства по розыску и управлению активами, которое ранее получило арестованное здание Дома профсоюзов. Оно использовалось не по назначению, так как руководители профсоюзного движения пытались открыть в нем ресторан, а затем в его подвале устроили покерный клуб.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США истратили пять миллиардов долларов на переворот на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru