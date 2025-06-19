СМИ: Цукерберг рассматривался как возможный советник администрации Трампа
Основатель корпорации Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг мог войти в состав советников администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник.
Известно, что предприниматель ранее оказывал финансовую поддержку инаугурационному фонду Трампа.
Марк Цукерберг — американский предприниматель и программист, один из основателей и генеральный директор корпорации Meta, в которую входят крупнейшие цифровые платформы — Facebook, Instagram и WhatsApp.
Он запустил Facebook в 2004 году, будучи студентом Гарвардского университета, и быстро превратил его в одну из самых влиятельных социальных сетей в мире, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru