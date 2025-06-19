СМИ: Цукерберг рассматривался как возможный советник администрации Трампа

Марк Цукерберг — американский предприниматель и программист, один из основателей и генеральный директор корпорации Meta, в которую входят крупнейшие цифровые платформы — Facebook, Instagram и WhatsApp.

Он запустил Facebook в 2004 году, будучи студентом Гарвардского университета, и быстро превратил его в одну из самых влиятельных социальных сетей в мире, передает «Радиоточка НСН».

