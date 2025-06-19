В Калуге начнется производство автомобилей Tenet летом 2025 года

Серийное производство автомобилей нового российского бренда Tenet стартует в Калуге летом 2025 года. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в беседе с РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, сборка будет осуществляться в формате полного производственного цикла. Шапша подчеркнул, что первая модель, представленная в феврале, уже готова к запуску в серию.