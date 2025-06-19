В Калуге начнется производство автомобилей Tenet летом 2025 года

Серийное производство автомобилей нового российского бренда Tenet стартует в Калуге летом 2025 года. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в беседе с РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, сборка будет осуществляться в формате полного производственного цикла. Шапша подчеркнул, что первая модель, представленная в феврале, уже готова к запуску в серию.

Машины нового российского бренда Tenet попали на фото

Проект реализуется на базе соглашения, подписанного в феврале между российской компанией «АГР Холдинг» и китайским автопроизводителем Defetoo. Изначально запуск планировался в несколько этапов — от крупноузловой сборки до полноценного производства.

Как ранее заявляло руководство бренда, серийный выпуск автомобилей был запланирован на второй квартал 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши
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