В Калуге начнется производство автомобилей Tenet летом 2025 года
Серийное производство автомобилей нового российского бренда Tenet стартует в Калуге летом 2025 года. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в беседе с РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его словам, сборка будет осуществляться в формате полного производственного цикла. Шапша подчеркнул, что первая модель, представленная в феврале, уже готова к запуску в серию.
Проект реализуется на базе соглашения, подписанного в феврале между российской компанией «АГР Холдинг» и китайским автопроизводителем Defetoo. Изначально запуск планировался в несколько этапов — от крупноузловой сборки до полноценного производства.
Как ранее заявляло руководство бренда, серийный выпуск автомобилей был запланирован на второй квартал 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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