В Кремле сообщили о скором согласовании даты третьих переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе. Об этом он рассказал в интервью RT.

Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявлял, что встреча между российской и украинской делегациями намечается после 22 июня.