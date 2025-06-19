В Кремле сообщили о скором согласовании даты третьих переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе. Об этом он рассказал в интервью RT.
Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявлял, что встреча между российской и украинской делегациями намечается после 22 июня.
Российскую сторону на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который находится в контакте с украинским представителем, министром обороны Рустемом Умеровым.
Первый и второй раунды переговоров прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru