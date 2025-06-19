Зеленский назначил Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение генерал-майора Геннадия Шаповалова на пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил страны. Указ об этом опубликован на сайте офиса главы государства.

Шаповалов сменил на этой должности Михаила Драпатого, подавшего в отставку ранее в июне после ракетного удара по 239-му полигону ВСУ. После встречи с президентом Драпатый был назначен командующим Объединенных сил, отмечает издание «Профиль».

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Новый глава Сухопутных войск ранее возглавлял оперативное командование «Юг», а затем был направлен в Германию, где координировал международную военную помощь Украине и руководил украинской группой в составе миссии НАТО по безопасности и подготовке NSATU.

Шаповалов родился в Кировоградской области и получил военное образование в ряде украинских вузов, включая Институт танковых войск и Национальный университет обороны, а также прошел подготовку в Военном колледже Армии США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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