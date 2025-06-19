Зеленский назначил Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

Новый глава Сухопутных войск ранее возглавлял оперативное командование «Юг», а затем был направлен в Германию, где координировал международную военную помощь Украине и руководил украинской группой в составе миссии НАТО по безопасности и подготовке NSATU.

Шаповалов родился в Кировоградской области и получил военное образование в ряде украинских вузов, включая Институт танковых войск и Национальный университет обороны, а также прошел подготовку в Военном колледже Армии США, передает «Радиоточка НСН».

